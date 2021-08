Tsien bistefoto’s

DE NIJE, de papieren suster fan It Nijs, hâldt sa no en dan in fotopriisfraach. Foar jiergong 3 nûmer 2 – dat Bisten as spesjaal tema hie – is fan ’t winter ek wer sa’n priisfraach útskreaun, mei datselde tema.

Dêr waarden mar leafst 76 foto’s foar ynstjoerd. De trije winnende foto’s en noch sân oare binne yn it lêst útkommen nûmer fan DE NIJE publisearre.

Tsien oare foto’s sille, ien foar ien, mei yngong fan moarn yn augutus/septimber op tiisdei en tongersdei, yn de rubryk ‘Ferdivedaasje – Kreative bydragen’. Op de thússide binne se te sjen ûnder de ynhâld fan de rubryk ‘Kommentaar fan koartby’. Troch dêr op de foto te klikken ferskynt er yn it grut op it skerm, mei de namme fan de fotograaf en it eventuele byskrift.