Tomke hat syn jierdei en dêrom jout er sneon 18 septimber in feestje op it hiem fan de Muzykpleats yn Bûtenpost. Hy soe it geweldich fine asto komst!

Mear ynformaasje oer it feest en oare jubileumaksjes fynst op tomke.frl. Tagongkaartsjes à € 3,50 mei konsumpsje en traktaasje ynbegrepen keapest fia paviljoenmem.nl.