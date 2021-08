Teaterproduksje ‘Floed’ by Woudagemaal trochskood nei 2023

Stifting De Noorder Smederij hat besletten om de teaterproduksje Floed by it Ir. D.F. Woudagemaal op ’e Lemmer te ferskowen nei septimber/oktober 2023.

Neffens de organisaasje binne de artistike konsesjes dy’t nedich binne fanwege de no jildende koroanamaatregels foar eveneminten te grut en dogge dy ôfbrek oan de kwaliteit fan de foarstelling. De tanimmende ûnwissens oer mooglike ferrommingen fan maatregels jout ek gjin perspektyf.

It unike ferhaal oer de magy en krêft fan wetter soe 17 septimber yn premjêre gean, as kroan op it hûndertjierrich jubileum fan it UNESCO Wrâlderfgoed stoomgemaal. Tagongskaarten bliuwe jildich foar de nije foarstellingen yn 2023.

