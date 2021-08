Sympoasium oer delgong Fryske feangrûn

Ofbylding: www.veenweidefryslan.frl

It wetterpeil yn de Fryske feangebieten sakket. Dat komt trochdat de feangrûn oksidearret en ynklinkt. De provinsje en it wetterskip Fryslân besykje om dat proses te kearen mei in feangreideprogram.

Dy’t dêr mear oer witte wol,kin op sneon 11 septimber op ‘e Jouwer teplak. Dan is dêr in sympoasium fan de Werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed De Fryske Marren. Oan it wurd komme Hendrik Folmer, Pier Vellinga, Aggie van der Meer, Philippus Breuker, Dennis Worst en Alle de Vries.

It sympoasium is fan 10.00 – 17.00 oere yn tsjerke De Oerdracht op ‘e Jouwer. Oanmelding is mooglik op www.marenklif.nl.

Mear ynformaasje oer it feangreideprogram is te finen op www.veenweidefryslan.frl.