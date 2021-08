Studinten Dútske universiteit fergiftige

De Dútske plysje ûndersiket it fergiftigjen fan sân studinten fan de technyske universiteit yn Darmstadt. Neffens de plysje wie it in moardoanslach. Der binne fjirtich resjersjeurs op ’e saak set.

Juster waarden de sân studinten siik, hja waarden tige mislik. Seis fan harren binne nei it sikehûs brocht. Ien fan de studinten wie yn libbensgefaar, mar it giet no better mei him. Op ’e kampus fan ’e universiteit binne libbensmiddels yn beslach nommen dêr’t it fergif yn sitte soe. Justysje wol yn it belang fan it ûndersyk net bekendmeitsje om watfoar produkten it giet, mar de plysje sei earder dat molkpakken en wetterfleskes ûndersocht wurde.

Der wurdt fan útgien dat der net noch mear fergiftige produkten oantroffen wurde. Der hawwe har ek net mear studinten mei klachten meld. Dochs riedt de plysje studinten fan de universiteit oan om iten en drinken nea ûnbewekke earne lizze te litten.