Skilderije-eksposysje yn Bears

Melda Wibada út Ljouwert – bekend fan it tv-programma Project Rembrandt – ekposearret yn augustus en septimber yn de Mariatsjerke fan Bears har rigen ‘Blommen’ en ‘Rain on me’ en portretskilderijen. Der hinget ek wurk fan kursisten fan har.

Wibada komt út Yndonezië en wennet sûnt 2000 yn Ljouwert. Se mocht as bern al graach tekenje. Nei de oplieding arsjitektuer hat se in skoft as arsjitekt wurke. Letter lei se har ta op webdesign.

Yn 2019 slagge se cum laude oan De Foudgumer Skoalle en wûn se in priis yn it talintûntwikkelingsprojekt ‘Verhalen in het Landschap’. Har wurk wie ek te sjen yn De Fundatie yn Zwolle.