Sjitark fan delsketten man yn Ljouwert wie mar sabeare

De man dy’t juster yn ‘e Ljouwerter Borneostrjitte troch plysjes delsketten en oanhâlden is, hie net in echt sjitwapen by him, mar in sabearen ien. Neffens eardere berjochten hie de man sels ek sketten. Dat kin yn alle gefallen net mei it sjitark west hawwe dat er by him hie.

De man is wilens fan bekend dat er fjirtich jier âld is en yn Ljouwert wennet.