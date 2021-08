Puigdemont is ûnskeinberens wer kwyt

Carles Puigdemont (foto: Wikipedia)

De Katalaanske presidint yn ballingskip Carles Puigdemont is net langer ûnskeinber. Dy status, dy’t makket dat er net oppakt wurde kin, tanke er oan syn lidmaatskip fan it Europeesk Parlemint. Freed hat in rjochter fan de Europeeske Uny him dy ûnskeinberens ôfnommen.

Yn maart hie it Europeesk Parlemint de parlemintêre ûnskeinbere status fan Puigdemont al opheft, mar yn juny oardiele de rjochter dat dat net terjochte wie. Neffens it EU-Gerjocht hat it Europeesk Parlemint lykwols it rjocht om Puigdemont syn status ôf te nimmen, mei’t der gjin streekrjocht gefaar bestiet dat er útlevere wurdt oan Spanje. Dat lân wol him berjochtsje foar de rol dy’t er spile hat by it organisearjen fan it referindum oer Katalaanske ûnôfhinklikens yn 2017.

Puigdemont en syn twa ministers Toni Comin en Clara Ponsati hâlde yn België ta. De oerheid fan dat lân is net fan doel en leverje harren út oan Spanje. Mochten dêr wol konkrete plannen foar komme, dan kin Puigdemont-en-harren fannijs nei de rjochter ta stappe om har parlemintêre ûnskeinberens wer ynstelle te litten.