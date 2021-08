Plysje sit gefaarlike skutter nei troch Ljouwerter tunen

Foar ynwenners fan de Borneostrjitte yn Ljouwert wie it moandeitejûn bot skrikken. In groep plysjes mei kûgelfrije festen siet yn har strjitte in bewapene oerfaller nei. Dy besocht troch strjitten en tunen hinne oan de plysjes te ûntkommen.

De man hie om healwei njoggenen hinne sjitark ôffjurre yn in snackbar op winkelterrein De Sintrale oan de Ljouwerter rûnwei. Oft er jild hawwe woe of dat der wat oars te rêden wie, is noch net bekend. Dêrnei wie er de East-Ynjeske buert yn flechte.

De plysje gie manmachtich efter him oan. Mei it sjitark yn ‘e oanslach setten se him nei oer de Franklinstrjitte, Archipelwei, it Noardfliet en de Borneostrjitte. Minsken waard op it hert drukt dat se binnendoar bliuwe moasten. De plysje sette ferskate strjitten ticht en in wjukkelmasine seach it spul troch it gat. By de arrestaasje om tsien oere hinne rekke de fertochte ferwûne. Hy is mei in sikewein fuortbrocht.

