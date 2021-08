Omrop Fryslân siket nije direkteur

Omrop Fryslân is de iennichste grutte en profesjonele omrop fan Fryslân, mei sa’n 125 meiwurkers en 75 freelancers, foar elkenien dy’t him mei Fryslân ferbûn fielt. De Omrop is op ‘e siik nei in nije direkteur.

De nijkommer folget Nina Hiddema op. Hja stapt ein dit jier op. Dan hat se trije jier de lieding oer de Omrop hân.

De nije direkteur moat in betûft bestjoerder wêze, ien mei in sterke bining mei Fryslân én in Fries. Dat stiet yn de fakatueretekst.

Belangstelling? De fakatuere is hjir te finen.