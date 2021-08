Oanslach mei brânbom op sjoernalist yn Grins

Foto: Plysje Nederlân

Yn de nacht fan woansdei op tongersdei hat ien in brânbom troch it rút fan de wente fan in Grinzer sjoernalist smiten. It giet om Willem Groeneveld, dy’t wurket foar it nijswebstee Sikkom. Der briek brân út, dy’t Groeneveld-en-dy sels dwêste koene. Hja binne net ferwûne rekke. De plysje ûndersiket de saak.

“Dit kunnen we niet ernstig genoeg nemen”, seit Evert van Dijk, haadredakteur fan de NDC Mediagroep, dêr’t Sikkom diel fan útmakket. Hy hat it oer “een poging tot moord”.

It sjoernalistefakbûn NVJ brûkt deselde wurden. Wurdfierder Thomas Bruning seit: “Dit had heel anders kunnen aflopen.”

Groeneveld skriuwt geregeld krityske stikken oer misstannen yn ‘e keamerferhier yn Grins.

2019 waarden stiennen by him troch it rút smiten. De Volkskrant makket buorkundich dat in keamerferhierbedriuw it wenadres fan Groeneveld op ynternet ferspraat is. Dat is strafber. Groeneveld en syn wurkjouwer hawwe oanjefte dien.