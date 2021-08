Nij satirysk programma oer flogjend Nederlân

Wa wol der no net miljonêr wurde, suver en allinne troch it filmjen fan jins eigen libben? Hieltyd mear Nederlanners hoopje in bekende flogger of beynfloeder te wurden. Yn Vlogmania, it nije satiryske kwinkslaggeprogramma foar de hiele famylje, wurde floggers folge op syk nei de gouden suksesformule. Mei û.o. Ilse Warringa, Ruben van der Meer, Alex Klaasen, Jandino Asporaat en Arjan Ederveen.

Sa sjogge we Michael en Jessica Kick (Ilse Warringa en Ruben van der Meer) dy’t op kosten fan harren bern alles dogge om de populêrste flochfamylje fan Nederlân te wurden. Ynbrekke yn it gorillaferbliuw fan de bistetún heart dêr fansels by. We sjogge ek besprekker Martin (Arjan Ederveen) in aaidoaze útpakken, wylst sjonger Tony (Alex Klaasen) in operaferzje fan it ferske ’Pokerface’ opnimt. Pjut Jason (Jandino Asporaat) flocht oer syn dei op it bernedeiferbliuw.

Vlogmania is in achtdielige searje mei kwinkslaggen foar jong en âld, dêr’t flogjend Nederlân in spegel yn foarholden kriget. Njonken de flochs sels, kriget de sjogger ek de gelegenheid om it deistich libben fan de floggers te besjen. De searje is makke troch de Groen Brothers (David en Simon Groen), dy’t ek ferantwurdlik binne foar de Klokko reklameparodyen yn Het Klokhuis.

Utstjoering: Fan 29 augustus ôf sneins om 18.10 oere by de NTR op NPO 3.