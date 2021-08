Nanny de neakenslak

hat net folle om it liif.

Eins neat,

want se is hielendal bleat.

Gewoanwei,

hat se der gjin muoite mei,

en fielt se har bliid en frij.

By moai waar is it oars.

Dan wol se nei it strân

mei in sinnebril op ’e noas.

It bleatstrân,

dêr fynt se neat oan.

In bril falt dêr út de toan.

Mar op it ‘gewoane’ strân,

is allinne in sinnebril,

ek ‘not done’.

Dêrom hat se no in bikiny kocht,

sadat men har op it ‘gewoane’ strân

net mear raar oansjocht.

Folkje Koster