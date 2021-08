Marten Walinga wint op wûndere wize earste spul yn WK-twakamp

Yn in bjusterbaarlike partij fernuvere wrâldkampioen Marten Walinga mei in oerwinning op útdager Folkert Groenveld út in mindere stân wei. Yn ’e iepening wie de útdager troch syn yngreven tarieding skepper en skriuwer. Sadwaande wie Walinga in protte tinktiid nedich foar de earste faze fan it spul.

Nei tsien setten hie er noch mar goed 16 minuten op ’e klok; syn tsjinstanner hie noch likefolle tiid as doe’t er út ein sette. De spilers begjinne mei elk oardel oere, mar krije der alle setten dy’t se dogge in heale menút by. Marten Walinga ferklearre nei de tiid dat er slim yn ’e lytse loege kaam te sitten doe’t er fernaam hoe goed oft syn tsjinstanner him op ’e iepening taret hie.

Yn it middenspul joech de kompjûter in dúdlik bettere wurdearring oan de stân fan swart (Groenveld), mar dat wol noch net sizze dat jo it sa útskowe. It kin wol wêze, dat de winst 30 setten djip is. Yn alle gefallen seach Groenveld op in gegeven stuit de bêste set eefkes net. Noch slimmer wie it, dat er in houtsje weijoech om dat fuort wer werom te nimmen, mar hy sloech krekt de ferkearde kant út. Doe wiene de buordsjes ferhongen. Walinga koe in foarpost ynnimme, en Groenveld koe net keare dat Walinga trochbrekke soe nei daam. Sa fier kaam it net: Groenveld joech de hân nei 43 setten.