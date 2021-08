Marcel Kapteijn & The Raindogs yn Niklaastsjerke Koarnjum

Sneontejûn 6 novimber 2021 sille Marcel Kapteijn & The Raindogs (Sander & Nico) optrede yn de Niklaastsjerke yn Koarnjum. Oanfang is 20.00 oere, yntree is € 19,- de persoan.

Marcel Kapteijn & The Raindogs (Sander Schuurman & Nico Dobber) binne altyd op syk nei akoestysk briljante plakken: dêr’t se it publyk ferwenne kinne mei eigen ferskes. In mingeling fan yntime nûmers en rauwe blues, yntins út de teannen wei songen. Unkomplisearre útfierd en troch ynteraksje mei it publyk kriget it konsert in ferrassende foarm en jout it in yntime húskeamereftige sfear.