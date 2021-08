Lotting PC bekend

De sechstjin bêste partoeren fan it seizoen stride woansdei tsjininoar yn de wichtichste keatswedstriid fan it jier. Moandeitejûn is dúdlik wurden wa’t der tsjin wa spylje moat. Op It Sjûkelân wie de lotting foar de 168e PC. Dy is hjirboppe te sjen.

Der is dit jier gjin keats-off, om te bepalen wa’t de lêsten binne dy’t meidwaan meie oan dizze wedstriid. De organisaasje fan de PC hat de sechstjin partoeren útnûge dy’t dit seizoen de measte punten helle hawwe. Gewoanwei binne der acht wedstriden dy’t meitelle foar de kwalifikaasje, mar der hawwe dit jier noch mar sân frijeformaasjewedstriden west. Dêrom binne de dielnimmers no bepaald oan ’e hân fan sân wedstriden.

Boarne: Omrop Fryslân