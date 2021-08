Limburchsk is wol diel fan de ynboargering, Frysk net

Foto: Unsplash

Der is al in protte skreaun oer it resinte ûndersyk fan it CBS nei de talen dy’t yn Nederlân praat, mar ien aspekt is ûnderbeljochte bleaun: de twadde generaasje allochtoanen praat yn ‘e hûs likefolle Limburchsk as de folsleine befolking. Dat jildt foar oare regionale talen net.

It ûndersyk lit sjen dat in protte oannamen út de taalwittenskip korrekt binne: manlju prate folle faker in regionale taal as froulju, âlde minsken dogge dat faker as jongelju, autochtoanen faker as allochtoanen. By de Nedersaksyske streektalen en de ‘dialekten’ (alles wat net Standertnederlânsk, Limburchsk, Nedersaksysk, Frysk of bûtenlânsk is) is dat it dúdlikst te sjen.

Opfallend is dat de earste generaasje ymmigranten thús gjin Frysk of Limburchsk praat – sels net in bytsje. De persintaazjes minsken dy’t dat dogge, binne foar beide talen 0,0. Foar it Nedersaksysk is dat gek genôch wat oars: fiif op ‘e tûzen ymmigranten prate thús in Nedersaksyske streektaal en seis op ‘e tûzen in ‘dialekt’ (yn boppeneamde definysje). In ferklearring wurdt net jûn, mar it leit foar de hân om oan te nimmen dat dyselden de taal fan in autochtoane partner leard ha en oernimme.

Mei de twadde generaasje giet it byld lykwols folslein oer de kop: it Frysk wint in lyts bytsje as thústaal: twa fan ‘e tûzen ynwenners fan Nederlân mei in bûtenlânske heit of mem prate thús Frysk. It Nedersaksysk en de ‘dialekten’ winne ek wat, mar se bliuwe dúdlik ûnder de trochsneed fan ‘e hiele befolking. Wat it meast opfalt, is it Limburchsk: fan de 3,3 fan ‘e tûzen twadde-generaasje-allochtoanen prate thús Limburchsk. Op ‘e folsleine befolking fan Nederlân is dat 3,4. Suver itselde dus.

By it Nederlânsk is it ferskil ek lyts: 76,9 persint fan ‘e ynwenners fan Nederlân praat thús Nederlânsk, 76,2 persint fan ‘e twadde-generaasje-allochtoanen ek. Wat Limburchsk en Nederlânsk oangiet, is yn de twadde generaasje it ferskil tusken bern fan ymmigranten en folslein autochtoane húshâldingen ferdwûn.

It is net sa dat minsken dy’t fan hûs gjin Frysk prate dy taal net oernimme. De taalûndersiken dy’t yn de provinsje útfierd wurde litte al tsientallen jierren itselde byld sjen: in treddepart fan alle betûfte Fryskpraters hat it Frysk bûten de doar (op skoalle, op kursus, fan freonen, fan buorlju ensfh.) leard. Blykber sitte der yn dat treddepart amper minsken mei in bûtenlânske âlder – of leare se de taal wol, mar brûke se him thús net.

Hoe’t it komt dat de bern fan ymmigranten thús amper Frysk en Nedersaksysk prate, wurdt út de sifers fan it CBS net dúdlik. It is fansels mooglik dat der yn Fryslân en de Nedersaksyske gebieten ienfâldichwei folle minder bern fan ymmigranten wenje as yn de rest fan Nederlân. It kin ek sa wêze dat yn dy streken ymmigranten minder faak in autochtoane man of frou fine of dat húshâldingen yn dy streken minder reden ha om de taal fan de streek oan ‘e bern troch te jaan. It soe wol nijsgjirrich wêze om dêr ris ûndersyk nei te dwaan.

De sifers fan it CBS op in rychje:

It folsleine ûndersyksrapport stiet hjir:

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/talen-en-dialecten-in-nederland?onepage=true