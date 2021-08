Lêzing troch fotograaf Mischa Keijser yn Museum Belvédère

De Nederlânske keunstner Mischa Keijser (1974) ûndersiket mei fotografy de faak skuorjende ferhâlding tusken minske en natuer. Yn ferstille nachtfoto’s toant er wat der te sjen is as it tsjuster wurdt. Syn eksposysje yn Museum Belvédère is oant en mei 26 septimber te besytsjen. Op moandei 30 augustus jout de keunstner in lêzing oer syn wurk.

In omfangrike searje nachtfoto’s – dêr’t Keijser hieltyd oan wurket – hjit Protoporphyria, wat ferwiist nei in heimsinnige sykte dy’t derfoar soarget dat minsken gjin deiljocht ferneare kinne. Hy begûn yn 2017 oan de rige.

Yn de ôfrûne jierren makke de keunstner nachtfoto’s yn it noarden fan Nederlân en spesifiker noch, yn ’e omkriten fan Museum Belvédère. Koartlyn ferskynde in ryk yllustrearre katalogus oer dy rige, mei in tekst fan Rebecca Nelemans.

De keunstner jout yn de museumseal in taljochting op syn wurk yn it algemien en de searje Protoporphyria yn it bysûnder. Foarpriuwkes dêrop binne it fraachpetear mei Mischa Keijser (klik hjir) en it artikel yn de Volkskrant (klik hjir) dêr’t sjoernalist Stefan Kuiper yn ferhellet hoe’t er mei de fotograaf op nachtreportaazje gie, mei stevige skuon oan en in mynwurkerslampe op…

Programma:

13.00 oere ynrin, ûntfangst mei kofje en wat lekkers

13.30 – 15.00 oere lêzing

15.00 – 15.30 oere gelegenheid ta fragen en/of diskusje;

ek gelegenheid om de eksposysje te besjen

15.30 oere hapke en snapke yn it museumkafee

16.00 oere ein

Kosten: € 22,50 | € 19,50 (foar Freonen fan Museum Belvédère).

