Kening iepenet kultuerhistoarysk sintrum De Tiid

Kening Willem-Alexander iepenet tiisdeitemoarn 7 septimber kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert. Dat is yn it eardere stedhûs fan Boalsert fêstige.

De gemeente Boalsert gie mei de gemeentlike weryndieling fan 2011 op yn de nije gemeente Súdwest-Fryslân. Troch de weryndieling ferlear it monumintale stedhûs fan Boalsert, boud yn de rite 1614-1617, syn funksje. Om de eigen identiteit fan Boalsert in plak te jaan, is it eardere stedhûs restaurearre ta in moetingsplak foar de bewenners. Yn kultuerhistoarysk sintrum De Tiid komme ferskate funksjes byinoar. It gebou hûsfêstet ûnder mear in biblioteek, in gemeenteloket, in museum, it gemeenteargyf en in kafee.

Mei in rûnlieding sil de Kening ûnder mear de restaurearre toer, de riedseal en in útstallingsromte besjen. Nei de iepening yn it atrium praat er mei bewenners, bouwers en subsidiïnten oer it ta stân kommen fan De Tiid en it belang fan it sintrum foar de ynwenners fan Boalsert.

By de iepening wurde de algemien jildende koroanarjochtlinen yn acht nommen.