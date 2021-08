Janneke Warringa sjongt Fryske ferskes yn Koarnjum

Janneke Warringa

Janneke Warringa sjongt op 5 septimber Fryske ferskes oer hoop en langstme yn de Nikolaastsjerke fan Koarnjum. De middei hjit tige tapaslik ek Ferlet. De teksten fan ‘e sjongster binne skreaun of oerset troch Baukje Wytsma, Tsjêbbe Hettinga, Jaap Duijs en Peter van der Zwaag. De lêste is ek har fêste pianist.

De middei begjint om 14.30. Yntree jildt 17,50 euro. Dêr sit in kop kofje of tee by yn. Kaarten moatte reservearre wurde. Dat kin by Bob de Boer op tel. 06-54763154 of e-mail bobdeboer@pinupsanddowns.com.

Hjirûnder hearre jo Janneke Warringa mei it ferske hoop fan Ivo de Wijs, yn de Fryske oersetting fan Baukje Wytsma.