It Hearrenfean wurdt better berikber

Mei yngong fan moandei 23 augustus 06.00 oere binne de op- en ôfrit fan de A32 op ’e hichte fan It Hearrenfean-Sintrum foar it autoferkear wer iepen. Faze ien fanit projekt It Hearrenfean Better Berikber is dan ôfrûne. Dat karwei is neffens planning ferrûn.

De lêste wiken fan de simmerfakânsje hawwe de meiwurkers fan BAM Infra alle wegen op de nije rotonde oansletten. Alle ferkear hat seis wike in omlieding folgje moatten.

Yn faze twa binne de Oranje Nassauleane en de 11 op- en ôfritten oan bar. Fierder stiet it ombouwen fan de rotonde op de Boargemaster Falkenawei op ’e planning. Dêr komt in krusing mei ferkearsljochten. Nei it technysk útwurkjen fan it ûntwerp yn 2022 sil dat wurk yn 2023 wêze.

It Projekt It Hearrenfean Better Berikber wol deryn foarsjen dat it drokke ferkear, benammen yn de moarns- en jûnspits, op de op- en ôfritten fan de A32 en de K.R. Poststrjitte en de Oranje Nassauleane flotter en feiliger ferrinne. Yn it projekt wurket de gemeente It Hearrenfean gear mei de provinsje Fryslân en Rykswettersteat.