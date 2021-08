Into the Great Wide Open giet net troch

It festival Into the Great Wide Open op Flylân giet yn 2021 op ‘e nij net troch. De organisaasje hat nei oerlis mei de boargemaster besletten dat it net ferstannich is om te wachtsjen oant de oerheid mear dúdlikheid jout oer de koroanamaatregels. It festival wie plend foar 2 oant en mei 5 septimber.

Alle artysten en meiwurkers krije betelle, sa lit de organisaasje witte. Fierders kriget elk dy’t in kaartsje kocht hat syn jild werom.