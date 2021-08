Ids Hellinga oer Hollanners: “Se komme, se skite en se ferdwine”

Ids Hellinga (foto: Omrop Fryslân)

By de iepening fan de PC liet foarsitter Ids Hellinga der gjin misbegryp oer bestean dat er neat op hie mei de grutskalige huzebouplannen fan De Haach. Foar ‘Hollanners dy’t de Fryske huzemerk opsykje om’t se yn ’e Rânestêd gjin hûs fine kinne, hie er gjin goed wurd oer. Hy sei: “Litte we ús boeren wer omearmje. Lit harren de slach om de romte winne en dêrmei de garânsje foar it behâld fan ús lânskip. Yn stee fan huzen te bouwen foar forinzen út de Rânestêd wei, dy’t hjir komme as seekobben. Se komme, se skite en se ferdwine.”

Kommissaris fan ’e kening, fan komôf sels in Hollanner, wie net misledige, mar hy woe net yngean op ’e ynhâld fan Hellinga syn taspraak. Hy sei oer Hellinga: “Hy hat altyd in besteklik ferhaal, en dat is goed. It is goed dat de polityk dêrnei heart. Mar de kommissaris is polityk neutraal.”

Wol sei Brok oer Hellinga syn taspraak: “It aksint fan de moarn wie: litte wy ús sterke lanbouposysje behâlde, ek yn de takomst. En dêr bin ik it folslein mei iens.”