Homo’s neame Amsterdam “hel”

De Noard-Hollânske stêd Amsterdam stiet yn it bûtenlân bekend as homohaadstêd, om’t de stêd sa frijsinnich en iepen wêze soe. De praktyk is lykwols oars, sa berjochtet Trouw tiisdei. Mishanneling en skellerij binne oan ‘e oarder fan ‘e dei.

Neffens de krante binne der ferline jier twatûzen oanjeften dien troch minsken dy’t om har homowêzen útskeld of oanfallen binne. De krante seit dat de plysje der mar yn in lytse minderheid fan ‘e gefallen wat mei docht. As de dieder pakt wurdt, binne de straffen boppedat gauris leech.

Neffens de krante spylje jonge Marokkaanske manlju in grutte rol by it geweld. Ien op ‘e trije dieders fan geweld tsjin homo’s is Marokkaansk, man en tusken de 20 en 25 jier âld. Neffens ûndersiker Laurens Buijs fan de Universiteit fan Amsterdam hat dat twa oarsaken: de iene is dat dy groep it mier hat oan ‘weake manlju’, de oare dat de groep him ôfset tsjin de Nederlânske kultuer.

Neffens Buijs is dat al mear as tsien jier bekend, mar is der yn dy tiid neat feroare, mei as gefolch dat in protte homo’s ferhúzje of yn it iepenbier krekt dogge as binne se gjin stel. Buijs sprekt syn ferwûndering deroer út dat de ferantwurdlike Amsterdamske wethâlder in nij ûndersyksferslach oer it probleem dat al yn febrewaris klear wie, no yn de simmerfakânsje pas buorkundich makket. Neffens him moat der wat barre.