Grins Nederlân-Dútslân wer stikje fierder iepen.

De Dútske oerheid beskôget Nederlân net langer as heechrisikogebiet foar koroanabesmettings. Dat wol sizze dat Nederlanners wer frij nei Dútslân ta kinne en dat minsken dy’t langer as 24 oeren yn Nederlân west hawwe, net langer ferplichte binne en gean yn karantêne. It is ek net mear nedich om jin yn it foar oan te melden as men nei Dútslân ta sil.

Wol moatte minsken dy’t út Nederlân komme yn Dútslân bewize kinne dat se koroanafrij binne. Dat kin mei in faksinaasjebewiis, in ferklearring dat se al koroana hân hawwe of in negative testútslach. De Dútske plysje kontrolearret mei stekproeven oft minsken sa’n bewiis by har hawwe.

De Nederlânske Antillen (sawol de bysûndere gemeenten as de autonome lannen) jilde noch wol as heechrisikogebiet.