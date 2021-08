Gemeente Súdwest-Fryslân stelt jild beskikber foar Hylpersk en Stedsk

Mei de nije subsydzjeregeling ‘Frysk en mear’ kin yn 2022 ek subsydzje oanfrege wurde foar in aktiviteit dy’t it Hylpersk of Stedsk yn ’e gemeente Súdwest-Fryslân sichtber makket. Dat hat it kolleezje ôfrûne tiisdei besletten.

Nij taalbelied

Yn 2020 hat de ried it taalbelied ‘Frysk en mear’ fêststeld. Yn dat belied is der neist it Frysk omtinken foar it Hylpersk en Stedsk. Beide streektalen krije dêrom fan 2022 ôf ek in dúdlik plak yn ’e subsydzjeregeling ‘Fryske taal’.

Unike streektalen

“It Hylpersk falt offisjeel ûnder it Frysk. As ynwenners no mei in útstel komme om it Hylpersk sichtber te meitsjen, dan stypje wy dat al út ús regeling ‘Fryske taal’ wei. Mar, om’t it Hylpersk sa’n unike streektaal is, wolle wy it fan 2022 ôf apart neame”, fertelt wethâlder Mirjam Bakker. “It Stedsk falt net ûnder it Frysk, mar is in streektaal dy’t troch in soad ynwenners út ús gemeente praat wurdt. It Stedsk fertsjinnet dus likegoed in plak yn ’e regeling.” It Stedsk bestiet yn ’e gemeente Súdwest-Fryslân út it Boalsertersk, Snitsersk en Staversk.

Budzjetten folje inoar oan

De subsydzjeregeling ‘Frysk en meer’ is fan 2022 ôf ûnderferdield yn it Frysk, Hylpersk en Stedsk. “Wy hoopje dat minsken sa faker mei aktiviteiten komme dy’t it Hylpersk en Stedsk sichtber meitsje yn ús gemeente”, jout wethâlder Bakker oan. Mei de nije regeling kin it barre dat it budzjet foar ien (streek)taal op is, mar der noch wol jild is foar de oare beide (streek)talen. Dêrom smyt de gemeente de budzjetten alle jierren op 1 oktober gear. “Sa kinne wy it Frysk, Hylpersk en Stedsk maksimaal stypje.”