Fryslân populêrste twadde kar foar fakânsjegongers

It wie drok yn Fryslân it ôfrûne jier. Yn 2020 kamen der 928 tûzen Nederlânske toeristen nei Fryslân ta, 250 tûzen mear as in jier earder. Dêrmei wie de groei fan it ynlânske toerisme folle heger as yn de oare Nederlânske provinsjes.

Mooglik leit it tal toeristen noch wol heger, seit Martin Cnossen fan toeriste-organisaasje Merk Fryslân. Hy wiist derop dat it tal boatsjeminsken net teld is. Yn Fryslân binne dêr tradisjoneel altyd in soad fan.

Troch eangst foar koroana en troch beheinings op it reizgjen giene in soad Nederlanners yn 2020 net nei it bûtenlân op fakânsje. Fryslân wie in populêr alternatyf. De stream toeristen fan it nije type gie net ûngemurken oan ‘e Fryske hoarekameiwurkers foarby. Sjoch dêrfoar ek dit stik: