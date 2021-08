Foarljochting oer koroana tenei ek yn it Frysk

GGD Fryslân lit witte dat de ynformaasje fan de ryksoerheid oer koroana sûnt fan ’e wike ek yn it Frysk beskikber is. De livegong Steffie-module makket dat mooglik.

Corona.steffie.nl is in folslein sprutsen webstee dat spesjaal bedoeld is foar kwetsbere doelgroepen lykas letterswakke minsken.

Klik foar mear ynformaasje op Vaccinatie – Steffie – Wat is Corona?