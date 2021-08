Fertraging troch problemen mei romtereau Boeing

De problemen mei it nije ûnbemanne romtereau Starliner fan de Amerikaanske fleantúchbouwer Boeing binne noch net ferholpen en dêrtroch kin it faaks noch moannen duorje foar’t it reau lansearre wurde kin.

Begjin augustus waard de plende testlansearring nei romtestasjon ISS útsteld fanwege in technysk mankemint mei inkelde kleppen by de motors. Boeing lit witte dat njoggen fan de trettjin kleppen by de raketmotors goed wurkje, mar dat de problemen by de oare fjouwer kleppen noch net oplost binne.

Boeing hope ynearsten oan ’e ein fan it jier minsken nei it ISS bringe te kinnen. Konkurrint SpaceX hat al trije bemanningen nei it romtestasjon brocht. De Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA sil hjoed in parsekonferinsje oer de situaasje hâlde.