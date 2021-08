Feestlike ôftraap kultuerseizoen Ljouwert

Unbeheind genietsje fan útstallingen, foarpriuwkes fan it teateroanbod en fergeze wurkateliers

Op snein 5 septimber trapet Ljouwert it nije kultuerseizoen ôf mei de tredde edysje fan Uit in Huis. Mear as tweintich lokaasjes yn Ljouwert iepenje de doarren en binne dy snein fergees tagonklik. Mei in bomfol programma besteande út rûnliedingen, wurkateliers, foarpriuwkes, iepen ateliers en noch folle mear.

Troch de koroanamaatregels is dizze edysje wer wat oars, mar kultureel Ljouwert jout graach in ynkyk yn it rike oanbod. In moaie gelegenheid om in flitsbesite te bringen oan in museum dat noch hieltyd op it ferlanglistke stiet, in bysûndere útfiering fan SELF collective yn Dbieb mei te meitsjen of jins stim jilde te litten by de ludike stereotypesjo yn it Frysk Museum.

Wurkateliers

Der is fan alles te dwaan yn de hiele binnenstêd, bygelyks meidwaan oan in wurkatelier stimpel meitsjen by Mila Made yn de Blokhúspoarte, harkje nei in minykonsert yn Het Muzieklokaal, fergees dielnimme oan toaniel- en aktearlessen troch Vet Cool Entertainment en yn ’e kunde komme mei de âldste fotografyske technyk yn ’e wrâld yn Atelier Het Beeldlokaal. It folsleine programma is te finen op kunstkade.nl en uitinhuis.frl. De plattegrûn en it programma stean ek yn in spesjale bylage by de hûs-oan-hûskrante Huis aan Huis fan de gemeente Ljouwert op woansdei 1 septimber.