Fan no ôf foar weromreis teste

Wa’t út in giel EU-lan nei Nederlân reizget, moat fan hjoed ôf yn it besit fan in jildich koroanabewiis wêze. De nije regels jilde foar elkenien boppe de tolve jier.

Minsken dy’t noch gjin faksinaasje- of genêsbewiis yn de koroanatsjek-app hawwe, moatte foar de weromreis nei Nederlân in test dwaan yn it lân dêr’t se ferbliuwe. Foar in PCR-test jildt in jildichheidsdoer fan maksimaal 48 oeren foar it fuortgean, by in antygeentest is dat 24 oeren. De test moat de reizger sels regelje en betelje. Allinnich by in negative testútslach mei men werom nei Nederlân ta.

De nije ynreisregels jilde foar alle foarmen fan ferfier. Dus ek as men mei eigen auto nei Nederlân weromreizget, moat men in negatyf testbewiis yn ’e bûse hawwe. Foar minsken dy’t net fan eigen ferfier gebrûkmeitsje, kontrolearje ferfiersmaatskippijen de koroanbewizen foar it ynstappen yn bygelyks fleantúch of bus.

It ministearje fan Bûtenlânske Saken riedt fakânsjegongers oan om al betiid mei de tariedingen útein te setten. Dat betsjut dus ek yn Nederlân al útsykje wêr’t men yn it fakânsjelân in koroanatest dwaan kin foar’t men weromreizget. De plakken dêr’t men in test dwaan kin, binne op ynternet te finen, seit in wurdfierder. Der is in spesjale webside dêr’t men fan in lân of regio sjen kin wêr’t men in test helje kin. Dy webside is hjir te finen.