Famylje fan asylsikers nei Balk

Yn Balk wurde de kommende moannen minsken opheind fan wa’t de man, frou, heit of mem asyl yn Nederlân krige hat. It útwiken nei Balk is nedich omdat it opheinsintrum yn it Grinslânske Ter Apel gjin plak mear hat.

Doel is dat de famyljeleden fan asylsikers oant mids septimber yn Balk bliuwe en dan trochgeane nei in oar sintrum of dat se in wente krije. It besteande sintrum yn Balk giet op 1 oktober ticht.