Der is in fakatuere foar ien dy’t podcasts meitsje wol yn it Mooring-dialekt fan it Noard-Frysk. De Friisk Foriining betellet 450 euro yn ‘e moanne foar it meitsjen fan sokke lûdsreportaazjes op ynternet. Sollisitaasjes kinne oant en mei 6 septimber stjoerd wurde nei info@friiske.de.