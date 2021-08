Eric Hoekstra: By Menno Simons syn Fûnemintboek yn ôfleveringen

Algemiene ynlieding

It Fûnemintboek is it bekendste boek fan Menno Simons (1496-1561), de iennichste tsjerkestifter dy’t Fryslân, en Nederlân, ryk is. Menno Simons heart thús yn it rychje fan Luther en Kalvyn, mar hy wurdt faak fergetten, krekt as de Switserske tsjerkeherfoarmer Zwingli. Menno Simons is mei in lyts kloftke oare persoanen opnommen yn De Kanon fan de Fryske Skiednis:

http://www.11en30.nu/de-kanon-finsters/menno-simons?language=frl.

https://en.wikipedia.org/wiki/Menno_Simons

https://fy.wikipedia.org/wiki/Minne_Simens

https://nl.wikipedia.org/wiki/Menno_Simons.

Fûnemintboek is de Fryske oersetting fan de koarte titel Fundamentboek dy’t almeast brûkt wurdt yn stee fan de folsleine titel It Fûnemint fan ’e Kristlike Lear. De earste printinge fan it boek ferskynde yn 1539. It boek is troch Menno Simons skreaun yn it Nederlânsk fan de 16e iuw en troch my oerset yn hjoeddeistich Frysk en yn it Nederlânsk. Foar de Fryske ferzje haw ik noch gjin útjouwer fûn.

De Nederlânske ferzje is fan septimber 2021 ôf foar € 35,- te bestellen op: info@plain-living.nl (https://www.plain-living.nl/).

Fragminten fan de Fryske ferzje sille op It Nijs yn ôfleveringen publisearre wurde, foarsjoen fan in koarte ynlieding.

Yn de earste fiif ôfleveringen ferskynt in ynlieding dy’t ik mei Boaz Harmsen skreaun haw, mei as titel: Menno Simons as rjochtsinnich kristen. In programmatyske ynlieding. Dêrnei folgje acht parten mei fragminten út it Fûnemintboek sels en in ôfslutend part dêr’t ik yn tebek sjoch op myn redenen om it Fûnemintboek oer te setten.

Oersjoch

Oer it Fûnemintboek It loslitten fan Menno Simons syn lear en de flok fan frijsinnichheid De Amish. De wiere erfgenamten fan Menno Simons De earste kristenen en Menno Simons Koarte beredenearre bibliografy

Nei de ynlieding wurdt dan in blomlêzing út it Fûnemintboek sels yn ôfleveringen publisearre, hieltyd foarsjoen fan in ynlieding.

Bibelsitaten, Ynhâld en Foaropwurd Ut Haadstik 1. De tiid fan genede Ut Haadstik 2. It wiere boetedwaan Ut Haadstik 3. It leauwe Ut Haadstik 4. De doop Ut Haadstik 5. It nachtmiel Ut Haadstik 6. It mijen fan de wrâld Ut Haadstik 7. Fermoanningen ta beslút Tebeksjen op Menno Simons, it Fûnemintboek

Takomme snein fierder.