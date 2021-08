Einpresintaasje Inge Meijer yn Keunsthûs SYB

Fan ’t simmer wie Inge Meijer te gast yn Keunsthûs SYB yn Beetstersweach. Hja wurke yn har residinsje oan Community Garden. Yn dat projekt wurke se gear mei in groep frijwilligers fan de tropyske kas.

Har begjinpunt wie it wurk fan Duván Antionio Ramírez dy’t op it dak fan syn hûs planten kweekt en dy op syn auto ferfiert. De soarch foar planten is sawol yn it wurk fan de frijwilligers as fan Ramírez in ferbinende faktor. Meijer ûndersocht dy relaasje en fertaalde dy nei har eigen auto: in objekt dat faak net folle ferbining mei de omjouwing toant. Hja wurke oan in film dêr’t de auto ûnderdiel fan it lânskip yn wurdt.

Op snein 15 augustus, fan 15.00 oere ôf fertelt se mear oer har projekt en film yn Keunsthûs SYB. Hja hat foar de presintaasje byldzjend keunstner en túnfantast PJ Roggeband útnûge.

Wa’t der no snein by wêze wol wurdt frege om dat witte te litten troch in mail te stjoeren nei info@kunsthuissyb.nl.

