Dúdlike fideo fan brânbommesmiters Grins – kenne jo se?

In befeiligingskamera hat aardich dúdlike opnamen makke fan de twa manlju dy’t by de Grinzer sjoernalist Willem Groeneveld in brânbom ta de hûs yn smiten hawwe. Te sjen is hoe’t se oanrinnen komme, in rútsje yn it foardoar yntikje, tegearre de bom oanstekke en dy troch it finster mei it stikkene rút smite. Ien fan ‘e twa manlju hat in sinnebril en in bivakmûtse op, mar likegoed is syn antlit foar in grut part sichtber. De oare hat neat foar it gesicht.

De fideo is te sjen op it webstee fan Dagblad van het Noorden. De plysje docht te witten dat der wilens twa manlju arrestearre wurden binne: ien fan 31 en ien fan 32 jier âld, beide út Grins.