Foto: Plysje Nederlân

De plysje yn Drachten hat tongersdei in swalker oppakt dy’t omrûn mei sjitark. It wie echt en der sieten kûgels yn. De man hie der minsken mei bedrige. Guon Drachtsters stiene it net. Se oermasteren him en rôpen de plysje derby. Dy kaam derefter dat de swalker ek harddrugs by him hie.