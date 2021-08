Dichter fan Fryslân en Cohda Kwartet fluitsjend troch Fryslân

Yn it wykein fan 28 en 29 augustus reizgje Nyk de Vries en it Cohda Kwartet by de Fryske alve stêden del mei in bysûnder programma fan muzyk en poëzy: ‘Fluitsjend troch Fryslân’. De fjouwer blokfluitisten en de Dichter fan Fryslân sette op sneontemoarn om 10.00 oere útein yn teater De Bres yn Ljouwert. Fia bysûndere lokaasjes lykas it Museum Houtstad-IJlst, it ekspedysjeskip fan Willem Barentsz yn Harns en Museum Martena yn Frjentsjer, einiget it selskip syn toer sneintejûn yn Dokkum.

De konserten duorje hieltyd trije kertier. Nyk de Vries sil foardrage út syn wurk as Dichter fan Fryslân. It Cohda Kwartet bringt in ôfwikseljend programma mei wurk fan û.o. Bach, Vivaldi en William Byrd. It hiele programma is hjirûnder te finen. Kaarten binne te bestellen fia: www.klassiekemuziek. nl/p/15166/cohda-kwartet-en- nyk-de-vries-fluitend-door- friesland.

LJOUWERT – sneon 28 augustus, 10:00 oere

SNITS – sneon 28 augustus 12:15 oere

DRYLTS – sneon 28 augustus 14:00 oere

SLEAT – sneon 28 augustus 16:00 oere

STARUM – sneon 28 augustus, 18:00 oere

HYLPEN – sneon 28 augustus, 20:00 oere

WARKUM – snein 29 augustus, 10:00 oere

BOALSERT – snein 29 augustus 11:45 oere

HARNS – snein 29 augustus 13:45 oere

FRJENTSJER – snein 29 augustus 15:45 oere

DOKKUM – snein 29 augustus, 20:00 oere