Boekoankundiging

Robert Adjiet, berne yn ’e tropen, Hollânsktalich opgroeid op it Fryske plattelân, dêrnei studearre en wurke yn de Rânestêd, hat him nei wenjen set yn Harns, de stêd mei de fuotten yn it Waad, rjochte op de see en ôfkearich fan syn Fryske efterlân. Adjiet fernuveret him oer de skjintme fan de stêd, de waarme autentike sfear dy’t der hinget en de frijheid dy’t der te fielen is.

Yn D’Heerlijckheid Harlinghen beskriuwt er (yn it Hollânsk) hoe’t er mei dy stêd en syn opmerklike bewenners yn ’e kunde komt. Yn koarte histoarysk romantyske ferhalen fertelt er lichtfuottich poëtysk opfallende Harnzer histoarjes en wit sa de sfear dy’t dêrby heart te fangen. Dat wikselet er ôf mei prikeljende bespegelingen om it ferline en hjoed-de-dei oaninoar te riuwen.

Op in omgong troch de havenstêd wurdt yn it ritme fan de reis stilstien by saken dy’t de sinnen reitsje. Einleaze diken, ymposante seegesichten, iuwenâlde havens, grêften mei steatlike patrisiërshuzen en karakteristike bewenners sette oan ta nostalgysk mimerjen. It rike ferline sipelet troch de tiid fan no hinne en fertroebelet it gefoel fan tiid. De altyd drokke stêd wol ûndergien wurde.

De skôgingen, prakkesaasjes en síntúchlike poëzy binne bedoeld om de ferbylding te prikeljen. Luchtige kost oer soms swiere saken mei amerijkes fan ferwûndering. Learryk en fermaaklik.

Boekgegevens

Robert Adjiet, D’Heerlijckheid Harlinghen

ISBN 9789462665163 – € 14,99

imprint/útjouwer Vandyck Pub

Te keap yn de boekhannel en fia www.robertadjie of info@robertadjiet.nl