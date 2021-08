Bertedei fan Jan Mankes

Snein wie de bertedei fan keunstskilderJan Mankes (15 augustus 1889 – 23 april 1920). Syn widze stie yn Meppel, mar doe’t er tweintich jier wie ferhuze er mei syn famylje nei De Knipe yn Fryslân, dêr’t de lanlike omjouwing syn wichtichste ynspiraasjeboarne waard. Flakby it plak dêr’t no Museum Belvédère stiet, makke de jonge Mankes in protte ferstille, yntime wurken. Oant en mei 26 septimber te sjen yn de útstalling Jan Mankes – De bisten en de siel fan de dingen.

Yn ’e kolleksje fan Museum Belvédère leit de klam op wurken dy’t ûntstien binne yn de Fryske jierren (1909-1915), mar yn de útstalling binne ek brûklienen fan partikuliere samlers en oare musea opnommen. Keunstners Henk Helmantel (1945) en Christiaan Kuitwaard (1965) binne leafhawwers fan it wurk fan Jan Mankes en besiten de eksposysje. Filmmakker Albert Jensma folge harren op ’e foet: sjoch hjir mei harren mei.

Katalogus

By dizze útstalling is in ryk yllustrearre publikaasje ferskynd fan Maarten van Doremalen en Susan van den Berg. It boek telt tachtich siden, is hielendal yn kleur en kostet € 22,50.