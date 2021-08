Anty-Fryske-klisjees-bingo

Falt it jo ek op dat der yn diskusjes oer de Fryske taal hieltiten deselde anty-Fryske klisjees brûkt wurde? Jo kinne dertsjin yngean of grammitich mei de hannen oerinoar yn in hoekje krûpe, mar dêr wurde jo op ‘t lêst neat wizer fan. Jo kinne der ek in spultsje fan meitsje, allinnich of mei oaren. Dan moatte jo ris sjen hoe’t de anty-Fryske diskusjedielnimmers reagearje as in spiler ynienen ‘Healwei!’ of sels ‘Bingo!’ ropt. En jo kinne der ek noch in priis oan oerhâlde.

Hjirûnder stiet in ôfbylding fan de bingokaart yn in lege resolúsje. In moaiere ferzje stiet yn it taheakke PDF-bestân. Dat kinne jo útdraaie en dan kinne jo fuort oan ‘e slach. In protte wille!

Klik hjir foar de PDF-ferzje.