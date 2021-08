Takomme snein wer ‘Frysk op Riis’

It muzykfestival Frysk op Riis, mei lieten yn it Frysk en de Fryske streektalen, kin – nei’t it foarich jier om de koroanagoarre oergie – dit jier wol wer trochgean, om’t it in lytsskalich evenemint is; allinnich wat letter yn de tiid. Tagong is wol ûnder betingsten: in bewiis fan faksinaasje foar koroana, in resinte negative testútslach of in ferklearring fan ferwin.

Dit is de wurklist:

13.30 Tún iepen

14.00 Jilt

15.00 Reizger

16.00 Gurbe & Band

17.00 Grytz & Grize

18.00 Jaap Louwes en de Losse Binde

Resinsjes fan de lêste kearen binne hjirre te lêzen:

2018

2019

Besjoch en beharkje hjirûnder in filmympresje fan de edysje yn 2018.

En sjoch foar eftergrûnynformaasje oer it festival de folgjende jefte fan it tydskrift DE NIJE, mei as tema ‘Muzyk’, dat yn septimber útkomt.