Aktiviteiten foar bern by It Fryske Gea

Foto: It Fryske Gea

Hawwe jimme thús in lytse aventurier? Of in pakesizzer dy’t graach bûtendoar boartet? Wol de muoikesizzer alles witte fan otters of ljept it buorfamke oer alle sleatten hinne? Foar al dy bûtenbern hat It Fryske Gea bûtenaktiviteiten op priemmen.

Alle aktiviteiten kostje € 4,00 foar folwoeksenen en € 2,00 foar bern. Foar leden fan It Fryske Gea is dielname fergees.

freed 6 augustus, 13.30-15.30, de âlde Feanen

ekskurzje ‘Op ‘e siik nei libellen en flinters’

freed 6 augustus, 14.00-16.00, Kweldersintrum

autopetsje en kuierje op it Noarderleech

woansdei 11 augustus, 14.00-16.00, Makkumernoardwaard

Op ‘e siik nei spoaren fan de otter

tongersdei 12 augustus, 14.00-16.00, Park Huize Olterterp

simmerske boskkuier

woansdei 18 augustus, 14.00-16.00, de âlde Feanen

kreative natoeraktiviteit

woansdei 25 augustus, 19.00-21.00, de âlde Feanen

spannende skimertocht troch de sompen by Earnewâld

Klik hjir foar mear ynformaasje.