Yntekenje op boek ‘Onder Frieslands grauwe hemel’

Belangstellenden kinne no al yntekenje op it boek Onder Frieslands grauwe hemel, dat yn novimber ferskynt fia útjouwerij Wijdemeer. Wa’t wis wêze wol fan in eksimplaar kin fia de projektwebside it boek foarútbestelle. De yntekenaksje fan dit momint is ek de earste offisjele stap yn it kulturele totaalprojekt Grauwe Hemel, oer dichter-dûmny François HaverSchmidt, alias Piet Paaltjens en syn Fryske ûnderfiningen.

Boekomkaft

Auteur fan it boek en Grauwe Himel-projektlieder Johannes Keekstra ûnbleate tegearre mei útjouwer Louw Dijkstra it boekomkaft, by it boarstbyld fan HaverSchmidt yn syn bertestêd Ljouwert. It omkaftûntwerp fan de publikaasje kriget trochslach yn alle uteringen fan it projekt, dus ek de affysje fan it lokaasjeteater dat yn maaie 2022 opfierd wurdt yn Foudgum, de earste gemeente fan de njoggentjinde-iuwske predikant.

De Ljouwerter foarmjouwer Arjan Geertsma makke it ûntwerp op basis fan in yllustraasje troch Keekstra sels. Oer dy pintekening seit de skriuwer: “Ik socht in byld as yn in âlderwetske filmposter, dat yn ien klap it ferhaal fertelt. Men sjocht de jonge dûmny François dy’t fêstsit yn it tsjerkerút, mei syn alter ego Piet Paaltjens dy’t wyslik op ’e eftergrûn bliuwt; de wilige tigerleelje fan syn dichtbondel Snikken en grimlachjes en de ûnbeweechlike Mariatsjerke fan Foudgum jouwe wer wêr’t de ûngeduerige en ambisjeuze HaverSchmidt eins hurd foar fuorttinne wolle soe.”

Yntekenje fia webside

Foarútbestelle fan Onder Frieslands grauwe hemel kin troch yn te tekenjen fia de fernijde webside www.grauwehemel.frl.