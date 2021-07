Yn oardel jier 19,9% mear befeiligingskamera’s yn Fryslân

Yn oardel jier tiid is it tal befeiligingskamera’s yn it Fryske strjitbyld mei 19,9% tanommen. Dat is minder as de lanlike trochsneed fan 22%. Yn totaal binne der yn Fryslân no 7.636 kamera’s fan partikulieren, bedriuwen en de oerheid yn de plysjedatabank ‘Kamera yn byld’ registrearre. Dat en mear docht bliken út sifers fan de plysje, dy’t VPNGids.nl opfrege fia in Wob-fersyk.

Grutste oanwaaks kameratafersjoch yn Opsterlân

Fan gemeente ta gemeente feroare it tal registrearre befeiligingskamera’s nochal bot. Yn Opsterlân naam it tal kamera’s it meast ta: fan 141 yn novimber 2019 oant 239 yn maaie 2021 (+69,5%). Op It Amelân naam it tal kamera’s mei 9,1% justjes ôf.

Measte kamera’s op 10.000 ynwenners op Flylân

Op Flylân rinne ynwenners de grutste kâns dat se op kamerabylden fêstlein wurde. Yn dy gemeente binne by de plysje 662 kamera’s op 10.000 ynwenners registrearre. Ynwenners fan Skiermûntseach rinne de minste kâns: yn harren gemeente binne der mar 32 op 10.000 ynwenners.

Lanlik goed 50.000 nije kameraregistraasjes

Yn hiel Nederlân is it tal befeiligingskamera’s dat by de plysje registrearre stiet, mei 50.458 tanommen. Op it stuit binne der 278.988 kamera’s yn de plysjedatabank opnommen.