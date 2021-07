Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 16 o/m 22 july 2021

It tal nije besmettingen yn Fryslân wie stabyl: 1468 positive testen, tsjin 1467 in wike earder. Nei twa wiken fan eksplosive stigingen lykje de sifers wer nei ûnderen te gean, mar it is ôfwachtsjen oft dat trochset. It sicht op it firus is net optimaal. Nei alle gedachten binne der mear minsken besmet as út de sifers nei foaren komt. Der wurdt minder test.

Yn de Fryske sikehuzen leine ôfrûne wike acht koroanapasjinten en ien op de intensive care. Dat ferskilt mei de wiken dêrfoar, doe’t der mar in inkeling opnommen wurde moast.

De 1468 nije besmettingen bringe it totaal oan positive testen op 46.996. Der binne yn Fryslân no sûnt it begjin 477.855 monsters ôfnommen.

De gemeentlike besmettingssifers (tusken heakjes foarige wike)

Ljouwert 264 (212), Súdwest-Fryslân 210 (258), Smellingerlân 180 (195), De Fryske Marren161 (201), It Hearrenfean 153 (168), Opsterlân 103 (94), Waadhoeke 69 (38), Eaststellingwerf 60 (46), Achtkarspelen 58 (59), Tytsjerksteradiel 51 (29), Noardeast-Fryslân 43 (41), Harns 39 (24), Weststellingwerf 35 (22), Skylge 15 (7), Dantumadiel 14 (17), Amelân 8 (54), Skiermûntseach 3 (0) en Flylân 2 (2).