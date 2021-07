Wieteke van Zeil debutearret yn ‘Kijken op gevoel’

Soms heart men in ferske dat krekt oanslút by jins gefoel. Datselde kin keunst ek mei jin dwaan. Yn it nije telefyzjeprogramma Kijken op gevoel nimt keunsthistoarikus Wieteke van Zeil de sjogger mei nei âlde en nije keunstwurken út ferskate kultueren. Hja lit sjen hoe’t keunstners altyd al keunst makken dy’t ús emoasjes útdrukke of oproppe. Hja ferbynt bysûndere details yn keunstwurken oan de aktualiteit en lit sjen hoe’t we op in oare wize nei keunst sjen kinne: op gefoel. Mei de searje makket Wieteke van Zeil har debút as presintatrise en tv-makker.

Yn eltse ôflevering stiet ien emoasje sintraal. Efterinoar komme de folgjende ûnderwerpen oan bod: lilkens, langstme, iensumens, tsjinsin, wanhope en blidens. Wieteke van Zeil besitet keunstners yn harren wurkpleats en hat moetingen mei minsken dy’t út harren ekspertize wei oer emoasjes fertelle, lykas in goreograaf, in aktrise, in cartoonist, filosoof en in skriuwster. Hja nimt de sjogger mei op reis nei bylden, skilderijen, fideokeunst, yllustraasjes en strjitkeunst. Op strjitte, yn in park of yn musea.

De searje Kijken op gevoel is in produksje fan Tuvalu Media, makke yn gearwurking mei Wieteke van Zeil en de NTR. De eftergrûn fan de emoasjes wurdt yn eltse ôflevering ferwurke yn in animaasje troch (âld-)studinten fan de Willem de Kooningakademy yn Rotterdam. Keunstner en yllustrator Hedy Tjin wie behelle by de foarmjouwing fan it programma.

Oer Wieteke van Zeil

Wieteke van Zeil (1973) is keunsthistoarikus en skriuwt oer sjen nei keunst. Yn har searje ‘Oog voor Detail’ yn Volkskrant Magazine ferbynt se alle wiken keunstdetails oan ús deistich libben en de aktualiteit. Hja skreau trije boeken: Dichterbij (2015), Goed kijken begint met negeren (2018) en Altijd iets te vinden (2020). Yn 2015 wûn har searje ‘Oog voor Detail’ in European Newspaper Award foar bêste nije searje.