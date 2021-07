Waarpraatsje: Wat minder waarm

DE JOUWER – It wie in waarm en drûch simmerwykein mei in soad sinne. Wy krije no in pear minder waarme dagen.

Yn ‘e nacht nei moandei ta rekket de loft berûn. By in swakke noardwestewyn wurdt it 13 graden.

Moandei is it earst skier, mar geandewei nimt de kâns op (wat) sinne ta. De matige wyn komt út it noarden en de temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Oant freed is it hiel gewoan simmerwaar. Letter yn ‘e wike wurdt it wer waarm.

Jan Brinksma