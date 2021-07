Waarpraatsje: Unstabyl

DE JOUWER – It wie in simmersk wykein en op beide dagen wie it suver hast wat near. Mei de buien en de damp foel it wol ta. Yn de nije wike is it ûnstabyl.

Sneintejûn kinne der in pear (tonger)buien falle en yn ‘e nacht nei moandei ta wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Dan kin der ek noch in (tonger)bui falle. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it 14 graden.

Moandei is der earst noch kâns op in bui, mar de sinne is geandewei sûnder mis te sjen. Yn ‘e rin fan ‘e dei nimt de kâns op in bui wer ta. De wyn is swak oant matich en komt út it suden oant súdwesten. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Tiisdei feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma