Waarpraatsje: Tiisdei in soad wyn

DE JOUWER – It wie in skiere mar wis gjin kâlde moandei. Tiisdei krije wy in soad wyn.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf en it kin sa út en troch wat reine. De sude- oant súdeastewyn boazet oan en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich, miskien wol krêftich. Mei 15 graden is it in mylde nacht.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar der is ek kâns op in bui. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet noch mear wyn. Dêr is ek kâns op swiere wynpûsten. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Fan woansdei ôf wurdt it wer rêstiger, mar it bliuwt wol wat ûnstabyl. Oerdei wurdt it in graad as 20. Noflik simmerwaar dus.

Jan Brinksma